bin Romanya leyinden Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile RON → MZN çevirin

1,000L RON = 13,60MT MZN

23:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → MZN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MZN
1 RON → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek14,016714,3602
Düşük13,512113,5121
Ortalama13,791614,0623
Değişim-2.32%-4.68%
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1 RON → MZN istatistikleri

RON → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14,0167, en düşük 13,5121 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,7916 oldu. RON → MZN kurundaki değişiklik -2.32 değerindeydi.

RON → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 14,3602, en düşük 13,5121 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14,0623 oldu. RON → MZN kurundaki değişiklik -4.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - MZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3380,88384,407
1 EUR1,0611,4851,6280,8361,4180,93689,442
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,215
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,924

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Mozambik Metikali
1 RON13,60220 MZN
5 RON68,01100 MZN
10 RON136,02200 MZN
20 RON272,04400 MZN
50 RON680,11000 MZN
100 RON1.360,22000 MZN
250 RON3.400,55000 MZN
500 RON6.801,10000 MZN
1000 RON13.602,20000 MZN
2000 RON27.204,40000 MZN
5000 RON68.011,00000 MZN
10000 RON136.022,00000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Rumen Leyi
1 MZN0,07352 RON
5 MZN0,36759 RON
10 MZN0,73517 RON
20 MZN1,47035 RON
50 MZN3,67587 RON
100 MZN7,35174 RON
250 MZN18,37935 RON
500 MZN36,75870 RON
1000 MZN73,51740 RON
2000 MZN147,03480 RON
5000 MZN367,58700 RON
10000 MZN735,17400 RON