500 Romanya leyinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile RON → KZT çevirin

1,000L RON = 106,2₸ KZT

23:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → KZT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KZT
1 RON → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek107,6100108,8580
Düşük104,6000104,6000
Ortalama105,9536106,7691
Değişim0.67%-0.18%
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1 RON → KZT istatistikleri

RON → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 107,6100, en düşük 104,6000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 105,9536 oldu. RON → KZT kurundaki değişiklik 0.67 değerindeydi.

RON → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 108,8580, en düşük 104,6000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 106,7691 oldu. RON → KZT kurundaki değişiklik -0.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - KZT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,402
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,411
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,195
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,887

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Kazakistan Tengesi
1 RON106,18100 KZT
5 RON530,90500 KZT
10 RON1.061,81000 KZT
20 RON2.123,62000 KZT
50 RON5.309,05000 KZT
100 RON10.618,10000 KZT
250 RON26.545,25000 KZT
500 RON53.090,50000 KZT
1000 RON106.181,00000 KZT
2000 RON212.362,00000 KZT
5000 RON530.905,00000 KZT
10000 RON1.061.810,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Rumen Leyi
1 KZT0,00942 RON
5 KZT0,04709 RON
10 KZT0,09418 RON
20 KZT0,18836 RON
50 KZT0,47090 RON
100 KZT0,94179 RON
250 KZT2,35448 RON
500 KZT4,70896 RON
1000 KZT9,41792 RON
2000 KZT18,83584 RON
5000 KZT47,08960 RON
10000 KZT94,17920 RON