250 Romanya leyinden Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile RON → KGS çevirin

1,000L RON = 18,40Лв KGS

23:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → KGS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KGS
1 RON → KGSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek18,830219,2188
Düşük18,201018,2010
Ortalama18,498618,7315
Değişim-1.42%-3.89%
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1 RON → KGS istatistikleri

RON → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 18,8302, en düşük 18,2010 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,4986 oldu. RON → KGS kurundaki değişiklik -1.42 değerindeydi.

RON → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 19,2188, en düşük 18,2010 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 18,7315 oldu. RON → KGS kurundaki değişiklik -3.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - KGS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5380,7891,3390,88384,402
1 EUR1,05911,4861,6290,8361,4190,93689,42
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,195
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,891

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Kırgızistan Somu
1 RON18,40240 KGS
5 RON92,01200 KGS
10 RON184,02400 KGS
20 RON368,04800 KGS
50 RON920,12000 KGS
100 RON1.840,24000 KGS
250 RON4.600,60000 KGS
500 RON9.201,20000 KGS
1000 RON18.402,40000 KGS
2000 RON36.804,80000 KGS
5000 RON92.012,00000 KGS
10000 RON184.024,00000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Rumen Leyi
1 KGS0,05434 RON
5 KGS0,27170 RON
10 KGS0,54341 RON
20 KGS1,08681 RON
50 KGS2,71703 RON
100 KGS5,43406 RON
250 KGS13,58515 RON
500 KGS27,17030 RON
1000 KGS54,34060 RON
2000 KGS108,68120 RON
5000 KGS271,70300 RON
10000 KGS543,40600 RON