5 Romanya leyinden Hong Kong dolarına

Reel döviz kuru ile RON → HKD çevirin

1,000L RON = 1,658$ HKD

22:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → HKD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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HKD
1 RON → HKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,70761,7534
Düşük1,64631,6463
Ortalama1,68151,7148
Değişim-2.36%-4.78%
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1 RON → HKD istatistikleri

RON → HKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7076, en düşük 1,6463 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6815 oldu. RON → HKD kurundaki değişiklik -2.36 değerindeydi.

RON → HKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7534, en düşük 1,6463 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7148 oldu. RON → HKD kurundaki değişiklik -4.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - HKD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,403
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,459
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,208
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,921

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Hong Kong dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → HKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Hong Kong Doları
1 RON1,65794 HKD
5 RON8,28970 HKD
10 RON16,57940 HKD
20 RON33,15880 HKD
50 RON82,89700 HKD
100 RON165,79400 HKD
250 RON414,48500 HKD
500 RON828,97000 HKD
1000 RON1.657,94000 HKD
2000 RON3.315,88000 HKD
5000 RON8.289,70000 HKD
10000 RON16.579,40000 HKD
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Rumen Leyi
100 HKD60,31560 RON
200 HKD120,63120 RON
300 HKD180,94680 RON
500 HKD301,57800 RON
1000 HKD603,15600 RON
2000 HKD1.206,31200 RON
2500 HKD1.507,89000 RON
3000 HKD1.809,46800 RON
4000 HKD2.412,62400 RON
5000 HKD3.015,78000 RON
10000 HKD6.031,56000 RON
20000 HKD12.063,12000 RON