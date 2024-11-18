50 Romanya leyinden Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile RON → GTQ çevirin

1,000L RON = 1,644Q GTQ

22:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → GTQ çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GTQ
1 RON → GTQSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,69621,7415
Düşük1,63371,6337
Ortalama1,67111,7036
Değişim-2.71%-5.05%
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1 RON → GTQ istatistikleri

RON → GTQ kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,6962, en düşük 1,6337 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,6711 oldu. RON → GTQ kurundaki değişiklik -2.71 değerindeydi.

RON → GTQ kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,7415, en düşük 1,6337 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7036 oldu. RON → GTQ kurundaki değişiklik -5.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - GTQ tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,404
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,46
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,211
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,922

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Guatemala Quetzalı
1 RON1,64363 GTQ
5 RON8,21815 GTQ
10 RON16,43630 GTQ
20 RON32,87260 GTQ
50 RON82,18150 GTQ
100 RON164,36300 GTQ
250 RON410,90750 GTQ
500 RON821,81500 GTQ
1000 RON1.643,63000 GTQ
2000 RON3.287,26000 GTQ
5000 RON8.218,15000 GTQ
10000 RON16.436,30000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Rumen Leyi
1 GTQ0,60841 RON
5 GTQ3,04205 RON
10 GTQ6,08409 RON
20 GTQ12,16818 RON
50 GTQ30,42045 RON
100 GTQ60,84090 RON
250 GTQ152,10225 RON
500 GTQ304,20450 RON
1000 GTQ608,40900 RON
2000 GTQ1.216,81800 RON
5000 GTQ3.042,04500 RON
10000 GTQ6.084,09000 RON