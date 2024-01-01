500 Romanya leyinden Gine frangına

Reel döviz kuru ile RON → GNF çevirin

1,000L RON = 1.835GFr GNF

22:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → GNF çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GNF
1 RON → GNFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.888,09001.941,1500
Düşük1.823,22001.823,2200
Ortalama1.863,25401.899,6319
Değişim-2.62%-4.69%
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1 RON → GNF istatistikleri

RON → GNF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.888,0900, en düşük 1.823,2200 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.863,2540 oldu. RON → GNF kurundaki değişiklik -2.62 değerindeydi.

RON → GNF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.941,1500, en düşük 1.823,2200 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.899,6319 oldu. RON → GNF kurundaki değişiklik -4.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - GNF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,405
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,457
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,21
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,918

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Gine frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GNF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → GNF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Gine Frangı
1 RON1.835,49000 GNF
5 RON9.177,45000 GNF
10 RON18.354,90000 GNF
20 RON36.709,80000 GNF
50 RON91.774,50000 GNF
100 RON183.549,00000 GNF
250 RON458.872,50000 GNF
500 RON917.745,00000 GNF
1000 RON1.835.490,00000 GNF
2000 RON3.670.980,00000 GNF
5000 RON9.177.450,00000 GNF
10000 RON18.354.900,00000 GNF
Çevrim kurları Gine Frangı / Rumen Leyi
1 GNF0,00054 RON
5 GNF0,00272 RON
10 GNF0,00545 RON
20 GNF0,01090 RON
50 GNF0,02724 RON
100 GNF0,05448 RON
250 GNF0,13620 RON
500 GNF0,27241 RON
1000 GNF0,54481 RON
2000 GNF1,08963 RON
5000 GNF2,72407 RON
10000 GNF5,44813 RON