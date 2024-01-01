100 Romanya leyinden Gambiya dalaşına

Reel döviz kuru ile RON → GMD çevirin

1,000L RON = 15,07D GMD

22:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

RON → GMD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

GMD
1 RON → GMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,554615,7491
Düşük14,810314,8103
Ortalama15,206115,3956
Değişim-1.91%-3.49%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RON → GMD istatistikleri

RON → GMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,5546, en düşük 14,8103 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,2061 oldu. RON → GMD kurundaki değişiklik -1.91 değerindeydi.

RON → GMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,7491, en düşük 14,8103 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,3956 oldu. RON → GMD kurundaki değişiklik -3.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - GMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9431,4021,5370,7891,3390,88384,404
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,464
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,209
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,917

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Gambiya dalaşına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → GMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Gambiya Dalaşı
1 RON15,06730 GMD
5 RON75,33650 GMD
10 RON150,67300 GMD
20 RON301,34600 GMD
50 RON753,36500 GMD
100 RON1.506,73000 GMD
250 RON3.766,82500 GMD
500 RON7.533,65000 GMD
1000 RON15.067,30000 GMD
2000 RON30.134,60000 GMD
5000 RON75.336,50000 GMD
10000 RON150.673,00000 GMD
Çevrim kurları Gambiya Dalaşı / Rumen Leyi
1 GMD0,06637 RON
5 GMD0,33185 RON
10 GMD0,66369 RON
20 GMD1,32738 RON
50 GMD3,31845 RON
100 GMD6,63690 RON
250 GMD16,59225 RON
500 GMD33,18450 RON
1000 GMD66,36900 RON
2000 GMD132,73800 RON
5000 GMD331,84500 RON
10000 GMD663,69000 RON