10 bin Romanya leyinden Euroya

Reel döviz kuru ile RON → EUR çevirin

1,000L RON = 0,2010€ EUR

21:32 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → EUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EUR
1 RON → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20110,2013
Düşük0,20090,2007
Ortalama0,20100,2010
Değişim-0.06%0.03%
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1 RON → EUR istatistikleri

RON → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2011, en düşük 0,2009 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2010 oldu. RON → EUR kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.

RON → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2013, en düşük 0,2007 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2010 oldu. RON → EUR kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - EUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,412
1 EUR1,0611,4851,6290,8361,4190,93689,451
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,217
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,923

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Euro
1 RON0,20096 EUR
5 RON1,00478 EUR
10 RON2,00955 EUR
20 RON4,01910 EUR
50 RON10,04775 EUR
100 RON20,09550 EUR
250 RON50,23875 EUR
500 RON100,47750 EUR
1000 RON200,95500 EUR
2000 RON401,91000 EUR
5000 RON1.004,77500 EUR
10000 RON2.009,55000 EUR
Çevrim kurları Euro / Rumen Leyi
1 EUR4,97625 RON
5 EUR24,88125 RON
10 EUR49,76250 RON
20 EUR99,52500 RON
50 EUR248,81250 RON
100 EUR497,62500 RON
250 EUR1.244,06250 RON
500 EUR2.488,12500 RON
1000 EUR4.976,25000 RON
2000 EUR9.952,50000 RON
5000 EUR24.881,25000 RON
10000 EUR49.762,50000 RON