5 Romanya leyinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile RON → CAD çevirin

1,000L RON = 0,2985C$ CAD

21:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → CAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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CAD
1 RON → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,30490,3050
Düşük0,29710,2971
Ortalama0,30100,3017
Değişim-1.01%-1.93%
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1 RON → CAD istatistikleri

RON → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3049, en düşük 0,2971 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3010 oldu. RON → CAD kurundaki değişiklik -1.01 değerindeydi.

RON → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3050, en düşük 0,2971 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3017 oldu. RON → CAD kurundaki değişiklik -1.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - CAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,402
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,445
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,21
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,916

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Kanada Doları
1 RON0,29853 CAD
5 RON1,49265 CAD
10 RON2,98530 CAD
20 RON5,97060 CAD
50 RON14,92650 CAD
100 RON29,85300 CAD
250 RON74,63250 CAD
500 RON149,26500 CAD
1000 RON298,53000 CAD
2000 RON597,06000 CAD
5000 RON1.492,65000 CAD
10000 RON2.985,30000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Rumen Leyi
1 CAD3,34975 RON
5 CAD16,74875 RON
10 CAD33,49750 RON
20 CAD66,99500 RON
50 CAD167,48750 RON
100 CAD334,97500 RON
250 CAD837,43750 RON
500 CAD1.674,87500 RON
1000 CAD3.349,75000 RON
2000 CAD6.699,50000 RON
5000 CAD16.748,75000 RON
10000 CAD33.497,50000 RON