20 Romanya leyinden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile RON → BTN çevirin

1,000L RON = 17,99Nu. BTN

22:05 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → BTN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BTN
1 RON → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek18,482418,8501
Düşük17,869017,8690
Ortalama18,210618,5031
Değişim-2.01%-3.94%
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1 RON → BTN istatistikleri

RON → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 18,4824, en düşük 17,8690 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 18,2106 oldu. RON → BTN kurundaki değişiklik -2.01 değerindeydi.

RON → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 18,8501, en düşük 17,8690 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 18,5031 oldu. RON → BTN kurundaki değişiklik -3.94 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - BTN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,461
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,516
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,254
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,954

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Bhutan Ngultrumu
1 RON17,98930 BTN
5 RON89,94650 BTN
10 RON179,89300 BTN
20 RON359,78600 BTN
50 RON899,46500 BTN
100 RON1.798,93000 BTN
250 RON4.497,32500 BTN
500 RON8.994,65000 BTN
1000 RON17.989,30000 BTN
2000 RON35.978,60000 BTN
5000 RON89.946,50000 BTN
10000 RON179.893,00000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Rumen Leyi
1 BTN0,05559 RON
5 BTN0,27794 RON
10 BTN0,55589 RON
20 BTN1,11177 RON
50 BTN2,77943 RON
100 BTN5,55885 RON
250 BTN13,89712 RON
500 BTN27,79425 RON
1000 BTN55,58850 RON
2000 BTN111,17700 RON
5000 BTN277,94250 RON
10000 BTN555,88500 RON