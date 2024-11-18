50 Romanya leyinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile RON → BRL çevirin

1,000L RON = 1,225R$ BRL

22:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → BRL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BRL
1 RON → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,28261,2826
Düşük1,22461,2019
Ortalama1,24291,2364
Değişim-1.51%0.01%
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1 RON → BRL istatistikleri

RON → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2826, en düşük 1,2246 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2429 oldu. RON → BRL kurundaki değişiklik -1.51 değerindeydi.

RON → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2826, en düşük 1,2019 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2364 oldu. RON → BRL kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - BRL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4011,5370,7891,3390,88484,398
1 EUR1,0611,4851,6290,8361,4190,93689,449
1 CAD0,7140,67311,0970,5630,9560,63160,224
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,905

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Brezilya Reali
1 RON1,22523 BRL
5 RON6,12615 BRL
10 RON12,25230 BRL
20 RON24,50460 BRL
50 RON61,26150 BRL
100 RON122,52300 BRL
250 RON306,30750 BRL
500 RON612,61500 BRL
1000 RON1.225,23000 BRL
2000 RON2.450,46000 BRL
5000 RON6.126,15000 BRL
10000 RON12.252,30000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Rumen Leyi
1 BRL0,81617 RON
5 BRL4,08087 RON
10 BRL8,16173 RON
20 BRL16,32346 RON
50 BRL40,80865 RON
100 BRL81,61730 RON
250 BRL204,04325 RON
500 BRL408,08650 RON
1000 BRL816,17300 RON
2000 BRL1.632,34600 RON
5000 BRL4.080,86500 RON
10000 BRL8.161,73000 RON