5.000 Romanya leyinden Hollanda Antilleri parasına

Reel döviz kuru ile RON → ANG çevirin

1,000L RON = 0,3813ƒ ANG

21:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → ANG çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ANG
1 RON → ANGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,39330,4026
Düşük0,37870,3787
Ortalama0,38710,3944
Değişim-2.52%-4.72%
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1 RON → ANG istatistikleri

RON → ANG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3933, en düşük 0,3787 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3871 oldu. RON → ANG kurundaki değişiklik -2.52 değerindeydi.

RON → ANG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4026, en düşük 0,3787 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3944 oldu. RON → ANG kurundaki değişiklik -4.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - ANG tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,413
1 EUR1,0611,4861,6290,8361,4190,93689,465
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,213
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,932

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Hollanda Antilleri parasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ANG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → ANG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Hollanda Antilleri Parası
1 RON0,38125 ANG
5 RON1,90626 ANG
10 RON3,81252 ANG
20 RON7,62504 ANG
50 RON19,06260 ANG
100 RON38,12520 ANG
250 RON95,31300 ANG
500 RON190,62600 ANG
1000 RON381,25200 ANG
2000 RON762,50400 ANG
5000 RON1.906,26000 ANG
10000 RON3.812,52000 ANG
Çevrim kurları Hollanda Antilleri Parası / Rumen Leyi
1 ANG2,62294 RON
5 ANG13,11470 RON
10 ANG26,22940 RON
20 ANG52,45880 RON
50 ANG131,14700 RON
100 ANG262,29400 RON
250 ANG655,73500 RON
500 ANG1.311,47000 RON
1000 ANG2.622,94000 RON
2000 ANG5.245,88000 RON
5000 ANG13.114,70000 RON
10000 ANG26.229,40000 RON