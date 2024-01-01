Katar riyalinden CFA Frangı BEAC'ye

Reel döviz kuru ile QAR → XAF çevirin

1.000 qar
167.092 xaf

1.00000 QAR = 167.09200 XAF

18:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854881.076589.35481.451181.651710.94751518.3554
1 GBP1.1697511.25925104.5241.697531.932111.1083621.4715
1 USD0.928950.794123183.00491.348051.534330.8801517.051
1 INR0.01119130.009567190.012047510.01624060.01848480.01060360.205422

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Katar riyalinden CFA Frangı BEAC'ye para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XAF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → XAF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / CFA Frangı BCEAO
1 QAR167.09200 XAF
5 QAR835.46000 XAF
10 QAR1670.92000 XAF
20 QAR3341.84000 XAF
50 QAR8354.60000 XAF
100 QAR16709.20000 XAF
250 QAR41773.00000 XAF
500 QAR83546.00000 XAF
1000 QAR167092.00000 XAF
2000 QAR334184.00000 XAF
5000 QAR835460.00000 XAF
10000 QAR1670920.00000 XAF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / Katar Riyali
1 XAF0.00598 QAR
5 XAF0.02992 QAR
10 XAF0.05985 QAR
20 XAF0.11969 QAR
50 XAF0.29924 QAR
100 XAF0.59847 QAR
250 XAF1.49618 QAR
500 XAF2.99236 QAR
1000 XAF5.98473 QAR
2000 XAF11.96946 QAR
5000 XAF29.92365 QAR
10000 XAF59.84730 QAR