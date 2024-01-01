20 Katar riyalinden Özbekistan somuna

Reel döviz kuru ile QAR → UZS çevirin

1,000QR QAR = 3.516so'm UZS

18:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → UZS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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UZS
1 QAR → UZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.517,39003.517,3900
Düşük3.507,17003.463,2000
Ortalama3.513,15133.497,1122
Değişim0.05%1.51%
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1 QAR → UZS istatistikleri

QAR → UZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.517,3900, en düşük 3.507,1700 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3.513,1513 oldu. QAR → UZS kurundaki değişiklik 0.05 değerindeydi.

QAR → UZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.517,3900, en düşük 3.463,2000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3.497,1122 oldu. QAR → UZS kurundaki değişiklik 1.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - UZS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4141,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,2381198,3440,5630,6741.227,591,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Özbekistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → UZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Özbekistan Somu
1 QAR3.516,00000 UZS
5 QAR17.580,00000 UZS
10 QAR35.160,00000 UZS
20 QAR70.320,00000 UZS
50 QAR175.800,00000 UZS
100 QAR351.600,00000 UZS
250 QAR879.000,00000 UZS
500 QAR1.758.000,00000 UZS
1000 QAR3.516.000,00000 UZS
2000 QAR7.032.000,00000 UZS
5000 QAR17.580.000,00000 UZS
10000 QAR35.160.000,00000 UZS
Çevrim kurları Özbekistan Somu / Katar Riyali
1 UZS0,00028 QAR
5 UZS0,00142 QAR
10 UZS0,00284 QAR
20 UZS0,00569 QAR
50 UZS0,01422 QAR
100 UZS0,02844 QAR
250 UZS0,07110 QAR
500 UZS0,14221 QAR
1000 UZS0,28441 QAR
2000 UZS0,56883 QAR
5000 UZS1,42207 QAR
10000 UZS2,84414 QAR