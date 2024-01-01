250 Katar riyalinden Trinidad ve Tobago dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → TTD çevirin

1,000QR QAR = 1,858TT$ TTD

21:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

QAR → TTD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

TTD
1 QAR → TTDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,86051,8627
Düşük1,85051,8496
Ortalama1,85711,8563
Değişim-0.13%0.24%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 QAR → TTD istatistikleri

QAR → TTD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,8605, en düşük 1,8505 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,8571 oldu. QAR → TTD kurundaki değişiklik -0.13 değerindeydi.

QAR → TTD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8627, en düşük 1,8496 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,8563 oldu. QAR → TTD kurundaki değişiklik 0.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - TTD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,3991,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3830,018
1 CAD0,71460,2291198,3520,5630,6741.227,631,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Trinidad ve Tobago dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TTD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → TTD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Trinidad ve Tobago Doları
1 QAR1,85810 TTD
5 QAR9,29050 TTD
10 QAR18,58100 TTD
20 QAR37,16200 TTD
50 QAR92,90500 TTD
100 QAR185,81000 TTD
250 QAR464,52500 TTD
500 QAR929,05000 TTD
1000 QAR1.858,10000 TTD
2000 QAR3.716,20000 TTD
5000 QAR9.290,50000 TTD
10000 QAR18.581,00000 TTD
Çevrim kurları Trinidad ve Tobago Doları / Katar Riyali
1 TTD0,53819 QAR
5 TTD2,69093 QAR
10 TTD5,38185 QAR
20 TTD10,76370 QAR
50 TTD26,90925 QAR
100 TTD53,81850 QAR
250 TTD134,54625 QAR
500 TTD269,09250 QAR
1000 TTD538,18500 QAR
2000 TTD1.076,37000 QAR
5000 TTD2.690,92500 QAR
10000 TTD5.381,85000 QAR