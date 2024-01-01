250 Katar riyalinden Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile QAR → TND çevirin

1,000QR QAR = 0,8637DT TND

20:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → TND çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TND
1 QAR → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,86610,8661
Düşük0,84660,8302
Ortalama0,85370,8423
Değişim2.02%3.35%
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1 QAR → TND istatistikleri

QAR → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8661, en düşük 0,8466 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8537 oldu. QAR → TND kurundaki değişiklik 2.02 değerindeydi.

QAR → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8661, en düşük 0,8302 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8423 oldu. QAR → TND kurundaki değişiklik 3.35 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - TND tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4181,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3780,018
1 CAD0,71460,2451198,3590,5630,6741.227,681,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Tunus Dinarı
1 QAR0,86368 TND
5 QAR4,31839 TND
10 QAR8,63677 TND
20 QAR17,27354 TND
50 QAR43,18385 TND
100 QAR86,36770 TND
250 QAR215,91925 TND
500 QAR431,83850 TND
1000 QAR863,67700 TND
2000 QAR1.727,35400 TND
5000 QAR4.318,38500 TND
10000 QAR8.636,77000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Katar Riyali
1 TND1,15784 QAR
5 TND5,78920 QAR
10 TND11,57840 QAR
20 TND23,15680 QAR
50 TND57,89200 QAR
100 TND115,78400 QAR
250 TND289,46000 QAR
500 TND578,92000 QAR
1000 TND1.157,84000 QAR
2000 TND2.315,68000 QAR
5000 TND5.789,20000 QAR
10000 TND11.578,40000 QAR