5 Katar riyalinden Tacikistan somonuna

Reel döviz kuru ile QAR → TJS çevirin

1,000QR QAR = 2,926SM TJS

18:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → TJS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TJS
1 QAR → TJSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,93282,9328
Düşük2,91762,9018
Ortalama2,92552,9209
Değişim0.04%0.71%
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1 QAR → TJS istatistikleri

QAR → TJS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,9328, en düşük 2,9176 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,9255 oldu. QAR → TJS kurundaki değişiklik 0.04 değerindeydi.

QAR → TJS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,9328, en düşük 2,9018 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,9209 oldu. QAR → TJS kurundaki değişiklik 0.71 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - TJS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4171,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3780,018
1 CAD0,71460,241198,3440,5630,6741.227,591,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Tacikistan somonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TJS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → TJS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

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QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Tacikistan Somonu
1 QAR2,92557 TJS
5 QAR14,62785 TJS
10 QAR29,25570 TJS
20 QAR58,51140 TJS
50 QAR146,27850 TJS
100 QAR292,55700 TJS
250 QAR731,39250 TJS
500 QAR1.462,78500 TJS
1000 QAR2.925,57000 TJS
2000 QAR5.851,14000 TJS
5000 QAR14.627,85000 TJS
10000 QAR29.255,70000 TJS
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Katar Riyali
1 TJS0,34181 QAR
5 TJS1,70906 QAR
10 TJS3,41813 QAR
20 TJS6,83626 QAR
50 TJS17,09065 QAR
100 TJS34,18130 QAR
250 TJS85,45325 QAR
500 TJS170,90650 QAR
1000 TJS341,81300 QAR
2000 TJS683,62600 QAR
5000 TJS1.709,06500 QAR
10000 TJS3.418,13000 QAR