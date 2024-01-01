20 Katar riyalinden Filipinler pesosuna

Reel döviz kuru ile QAR → PHP çevirin

1,000QR QAR = 16,09₱ PHP

20:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → PHP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PHP
1 QAR → PHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek16,151116,1511
Düşük15,775215,2353
Ortalama16,008615,6467
Değişim1.97%3.80%
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1 QAR → PHP istatistikleri

QAR → PHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 16,1511, en düşük 15,7752 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 16,0086 oldu. QAR → PHP kurundaki değişiklik 1.97 değerindeydi.

QAR → PHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 16,1511, en düşük 15,2353 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,6467 oldu. QAR → PHP kurundaki değişiklik 3.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - PHP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4031,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3820,018
1 CAD0,71360,2041198,260,5630,6731.227,061,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Filipinler pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → PHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Filipinler Pesosu
1 QAR16,09280 PHP
5 QAR80,46400 PHP
10 QAR160,92800 PHP
20 QAR321,85600 PHP
50 QAR804,64000 PHP
100 QAR1.609,28000 PHP
250 QAR4.023,20000 PHP
500 QAR8.046,40000 PHP
1000 QAR16.092,80000 PHP
2000 QAR32.185,60000 PHP
5000 QAR80.464,00000 PHP
10000 QAR160.928,00000 PHP
Çevrim kurları Filipinler Pesosu / Katar Riyali
1 PHP0,06214 QAR
5 PHP0,31070 QAR
10 PHP0,62140 QAR
20 PHP1,24279 QAR
50 PHP3,10698 QAR
100 PHP6,21395 QAR
250 PHP15,53488 QAR
500 PHP31,06975 QAR
1000 PHP62,13950 QAR
2000 PHP124,27900 QAR
5000 PHP310,69750 QAR
10000 PHP621,39500 QAR