5 Katar riyalinden Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile QAR → PGK çevirin

1,000QR QAR = 1,087K PGK

20:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → PGK çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PGK
1 QAR → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,08671,0867
Düşük1,07691,0568
Ortalama1,08271,0752
Değişim0.92%2.04%
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1 QAR → PGK istatistikleri

QAR → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0867, en düşük 1,0769 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0827 oldu. QAR → PGK kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.

QAR → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0867, en düşük 1,0568 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0752 oldu. QAR → PGK kurundaki değişiklik 2.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - PGK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4031,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3820,018
1 CAD0,71360,2081198,2740,5630,6731.227,151,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Papua Yeni Gine Kinası
1 QAR1,08673 PGK
5 QAR5,43365 PGK
10 QAR10,86730 PGK
20 QAR21,73460 PGK
50 QAR54,33650 PGK
100 QAR108,67300 PGK
250 QAR271,68250 PGK
500 QAR543,36500 PGK
1000 QAR1.086,73000 PGK
2000 QAR2.173,46000 PGK
5000 QAR5.433,65000 PGK
10000 QAR10.867,30000 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Katar Riyali
1 PGK0,92019 QAR
5 PGK4,60097 QAR
10 PGK9,20194 QAR
20 PGK18,40388 QAR
50 PGK46,00970 QAR
100 PGK92,01940 QAR
250 PGK230,04850 QAR
500 PGK460,09700 QAR
1000 PGK920,19400 QAR
2000 PGK1.840,38800 QAR
5000 PGK4.600,97000 QAR
10000 PGK9.201,94000 QAR