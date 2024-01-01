5.000 Katar riyalinden Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile QAR → NPR çevirin

1,000QR QAR = 37,03₨ NPR

11:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → NPR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NPR
1 QAR → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek37,045337,0453
Düşük36,894136,6710
Ortalama36,955236,8614
Değişim0.37%0.74%
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1 QAR → NPR istatistikleri

QAR → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 37,0453, en düşük 36,8941 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 36,9552 oldu. QAR → NPR kurundaki değişiklik 0.37 değerindeydi.

QAR → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 37,0453, en düşük 36,6710 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 36,8614 oldu. QAR → NPR kurundaki değişiklik 0.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - NPR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4111,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,380,018
1 CAD0,71360,2181198,2880,5630,6731.227,241,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Nepal Rupisi
1 QAR37,03110 NPR
5 QAR185,15550 NPR
10 QAR370,31100 NPR
20 QAR740,62200 NPR
50 QAR1.851,55500 NPR
100 QAR3.703,11000 NPR
250 QAR9.257,77500 NPR
500 QAR18.515,55000 NPR
1000 QAR37.031,10000 NPR
2000 QAR74.062,20000 NPR
5000 QAR185.155,50000 NPR
10000 QAR370.311,00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Katar Riyali
1 NPR0,02700 QAR
5 NPR0,13502 QAR
10 NPR0,27004 QAR
20 NPR0,54009 QAR
50 NPR1,35022 QAR
100 NPR2,70043 QAR
250 NPR6,75107 QAR
500 NPR13,50215 QAR
1000 NPR27,00430 QAR
2000 NPR54,00860 QAR
5000 NPR135,02150 QAR
10000 NPR270,04300 QAR