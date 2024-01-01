2.000 Katar riyalinden Kırgızistan somuna

Reel döviz kuru ile QAR → KGS çevirin

1,000QR QAR = 23,70Лв KGS

18:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → KGS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KGS
1 QAR → KGSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek23,702623,7026
Düşük23,252823,0582
Ortalama23,462423,3187
Değişim1.16%0.92%
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1 QAR → KGS istatistikleri

QAR → KGS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 23,7026, en düşük 23,2528 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 23,4624 oldu. QAR → KGS kurundaki değişiklik 1.16 değerindeydi.

QAR → KGS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 23,7026, en düşük 23,0582 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 23,3187 oldu. QAR → KGS kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - KGS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4151,402277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,21198,2170,5630,6731.226,81,096
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Kırgızistan somuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KGS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → KGS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Kırgızistan Somu
1 QAR23,70260 KGS
5 QAR118,51300 KGS
10 QAR237,02600 KGS
20 QAR474,05200 KGS
50 QAR1.185,13000 KGS
100 QAR2.370,26000 KGS
250 QAR5.925,65000 KGS
500 QAR11.851,30000 KGS
1000 QAR23.702,60000 KGS
2000 QAR47.405,20000 KGS
5000 QAR118.513,00000 KGS
10000 QAR237.026,00000 KGS
Çevrim kurları Kırgızistan Somu / Katar Riyali
1 KGS0,04219 QAR
5 KGS0,21095 QAR
10 KGS0,42189 QAR
20 KGS0,84379 QAR
50 KGS2,10947 QAR
100 KGS4,21895 QAR
250 KGS10,54737 QAR
500 KGS21,09475 QAR
1000 KGS42,18950 QAR
2000 KGS84,37900 QAR
5000 KGS210,94750 QAR
10000 KGS421,89500 QAR