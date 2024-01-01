10 bin Katar riyalinden Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile QAR → INR çevirin
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QAR → INR çevrim grafiği
1 QAR = 23,14960 INR
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|1 QAR → INR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|23,1893
|23,1893
|Düşük
|23,0533
|22,8981
|Ortalama
|23,0999
|23,0383
|Değişim
|0.38%
|0.74%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 QAR → INR istatistikleri
QAR → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 23,1893, en düşük 23,0533 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 23,0999 oldu. QAR → INR kurundaki değişiklik 0.38 değerindeydi.
QAR → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 23,1893, en düşük 22,8981 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 23,0383 oldu. QAR → INR kurundaki değişiklik 0.74 değerindeydi.
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Katar riyalinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Katar Riyali / Hindistan Rupisi
|1 QAR
|23,14960 INR
|5 QAR
|115,74800 INR
|10 QAR
|231,49600 INR
|20 QAR
|462,99200 INR
|50 QAR
|1.157,48000 INR
|100 QAR
|2.314,96000 INR
|250 QAR
|5.787,40000 INR
|500 QAR
|11.574,80000 INR
|1000 QAR
|23.149,60000 INR
|2000 QAR
|46.299,20000 INR
|5000 QAR
|115.748,00000 INR
|10000 QAR
|231.496,00000 INR
|Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Katar Riyali
|1 INR
|0,04320 QAR
|5 INR
|0,21599 QAR
|10 INR
|0,43197 QAR
|20 INR
|0,86395 QAR
|50 INR
|2,15987 QAR
|100 INR
|4,31973 QAR
|250 INR
|10,79933 QAR
|300 INR
|12,95919 QAR
|500 INR
|21,59865 QAR
|600 INR
|25,91838 QAR
|1000 INR
|43,19730 QAR
|2000 INR
|86,39460 QAR
|5000 INR
|215,98650 QAR
|10000 INR
|431,97300 QAR
|25000 INR
|1.079,93250 QAR
|50000 INR
|2.159,86500 QAR
|100000 INR
|4.319,73000 QAR
|1000000 INR
|43.197,30000 QAR
|1000000000 INR
|43.197.300,00000 QAR