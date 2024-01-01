5 Katar riyalinden Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile QAR → IMP çevirin

1,000QR QAR = 0,2164£ IMP

19:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → IMP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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IMP
1 QAR → IMPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21730,2173
Düşük0,21010,2043
Ortalama0,21270,2097
Değişim2.97%2.87%
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1 QAR → IMP istatistikleri

QAR → IMP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2173, en düşük 0,2101 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2127 oldu. QAR → IMP kurundaki değişiklik 2.97 değerindeydi.

QAR → IMP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2173, en düşük 0,2043 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2097 oldu. QAR → IMP kurundaki değişiklik 2.87 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - IMP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4151,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,2341198,330,5630,6741.227,51,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

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QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Man Adası poundu
1 QAR0,21640 IMP
5 QAR1,08201 IMP
10 QAR2,16402 IMP
20 QAR4,32804 IMP
50 QAR10,82010 IMP
100 QAR21,64020 IMP
250 QAR54,10050 IMP
500 QAR108,20100 IMP
1000 QAR216,40200 IMP
2000 QAR432,80400 IMP
5000 QAR1.082,01000 IMP
10000 QAR2.164,02000 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Katar Riyali
1 IMP4,62103 QAR
5 IMP23,10515 QAR
10 IMP46,21030 QAR
20 IMP92,42060 QAR
50 IMP231,05150 QAR
100 IMP462,10300 QAR
250 IMP1.155,25750 QAR
500 IMP2.310,51500 QAR
1000 IMP4.621,03000 QAR
2000 IMP9.242,06000 QAR
5000 IMP23.105,15000 QAR
10000 IMP46.210,30000 QAR