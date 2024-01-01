2.000 Katar riyalinden Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile QAR → GIP çevirin

1,000QR QAR = 0,2162£ GIP

19:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → GIP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GIP
1 QAR → GIPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21730,2173
Düşük0,21010,2043
Ortalama0,21270,2097
Değişim2.87%2.76%
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1 QAR → GIP istatistikleri

QAR → GIP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2173, en düşük 0,2101 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2127 oldu. QAR → GIP kurundaki değişiklik 2.87 değerindeydi.

QAR → GIP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2173, en düşük 0,2043 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2097 oldu. QAR → GIP kurundaki değişiklik 2.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - GIP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4051,401277,950,7880,9431.720,281,536
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3810,018
1 CAD0,71460,2611198,4440,5630,6731.228,21,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Cebelitarık Lirası
1 QAR0,21618 GIP
5 QAR1,08090 GIP
10 QAR2,16180 GIP
20 QAR4,32360 GIP
50 QAR10,80900 GIP
100 QAR21,61800 GIP
250 QAR54,04500 GIP
500 QAR108,09000 GIP
1000 QAR216,18000 GIP
2000 QAR432,36000 GIP
5000 QAR1.080,90000 GIP
10000 QAR2.161,80000 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Katar Riyali
1 GIP4,62577 QAR
5 GIP23,12885 QAR
10 GIP46,25770 QAR
20 GIP92,51540 QAR
50 GIP231,28850 QAR
100 GIP462,57700 QAR
250 GIP1.156,44250 QAR
500 GIP2.312,88500 QAR
1000 GIP4.625,77000 QAR
2000 GIP9.251,54000 QAR
5000 GIP23.128,85000 QAR
10000 GIP46.257,70000 QAR