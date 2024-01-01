10 bin Katar riyalinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile QAR → GHS çevirin

1,000QR QAR = 4,325GH¢ GHS

19:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → GHS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GHS
1 QAR → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,53494,5349
Düşük4,32504,2501
Ortalama4,44924,3540
Değişim-1.31%1.75%
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1 QAR → GHS istatistikleri

QAR → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,5349, en düşük 4,3250 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,4492 oldu. QAR → GHS kurundaki değişiklik -1.31 değerindeydi.

QAR → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,5349, en düşük 4,2501 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,3540 oldu. QAR → GHS kurundaki değişiklik 1.75 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - GHS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4141,401277,950,7880,9431.720,281,536
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,2661198,4360,5630,6731.228,161,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → PKR

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QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Gana Sedisi
1 QAR4,32502 GHS
5 QAR21,62510 GHS
10 QAR43,25020 GHS
20 QAR86,50040 GHS
50 QAR216,25100 GHS
100 QAR432,50200 GHS
250 QAR1.081,25500 GHS
500 QAR2.162,51000 GHS
1000 QAR4.325,02000 GHS
2000 QAR8.650,04000 GHS
5000 QAR21.625,10000 GHS
10000 QAR43.250,20000 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Katar Riyali
1 GHS0,23121 QAR
5 GHS1,15607 QAR
10 GHS2,31213 QAR
20 GHS4,62426 QAR
50 GHS11,56065 QAR
100 GHS23,12130 QAR
250 GHS57,80325 QAR
500 GHS115,60650 QAR
1000 GHS231,21300 QAR
2000 GHS462,42600 QAR
5000 GHS1.156,06500 QAR
10000 GHS2.312,13000 QAR