20 Katar riyalinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile QAR → GBP çevirin

1,000QR QAR = 0,2162£ GBP

19:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → GBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GBP
1 QAR → GBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21730,2173
Düşük0,21010,2043
Ortalama0,21270,2097
Değişim2.88%2.78%
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1 QAR → GBP istatistikleri

QAR → GBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2173, en düşük 0,2101 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2127 oldu. QAR → GBP kurundaki değişiklik 2.88 değerindeydi.

QAR → GBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2173, en düşük 0,2043 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2097 oldu. QAR → GBP kurundaki değişiklik 2.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - GBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4051,401277,950,7880,9431.720,281,536
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3810,018
1 CAD0,71460,2661198,4580,5630,6741.228,291,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / İngiliz Pound Sterlini
1 QAR0,21621 GBP
5 QAR1,08107 GBP
10 QAR2,16214 GBP
20 QAR4,32428 GBP
50 QAR10,81070 GBP
100 QAR21,62140 GBP
250 QAR54,05350 GBP
500 QAR108,10700 GBP
1000 QAR216,21400 GBP
2000 QAR432,42800 GBP
5000 QAR1.081,07000 GBP
10000 QAR2.162,14000 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Katar Riyali
1 GBP4,62504 QAR
5 GBP23,12520 QAR
10 GBP46,25040 QAR
20 GBP92,50080 QAR
50 GBP231,25200 QAR
100 GBP462,50400 QAR
250 GBP1.156,26000 QAR
500 GBP2.312,52000 QAR
1000 GBP4.625,04000 QAR
2000 GBP9.250,08000 QAR
5000 GBP23.125,20000 QAR
10000 GBP46.250,40000 QAR