5.000 Katar riyalinden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile QAR → DZD çevirin

1,000QR QAR = 36,55دج DZD

18:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → DZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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DZD
1 QAR → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek36,713036,7991
Düşük36,465736,2178
Ortalama36,558536,4827
Değişim0.03%-0.51%
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1 QAR → DZD istatistikleri

QAR → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 36,7130, en düşük 36,4657 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 36,5585 oldu. QAR → DZD kurundaki değişiklik 0.03 değerindeydi.

QAR → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 36,7991, en düşük 36,2178 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 36,4827 oldu. QAR → DZD kurundaki değişiklik -0.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - DZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4051,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3810,018
1 CAD0,71460,2531198,4150,5630,6741.228,031,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Cezayir Dinarı
1 QAR36,54680 DZD
5 QAR182,73400 DZD
10 QAR365,46800 DZD
20 QAR730,93600 DZD
50 QAR1.827,34000 DZD
100 QAR3.654,68000 DZD
250 QAR9.136,70000 DZD
500 QAR18.273,40000 DZD
1000 QAR36.546,80000 DZD
2000 QAR73.093,60000 DZD
5000 QAR182.734,00000 DZD
10000 QAR365.468,00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Katar Riyali
1 DZD0,02736 QAR
5 DZD0,13681 QAR
10 DZD0,27362 QAR
20 DZD0,54724 QAR
50 DZD1,36811 QAR
100 DZD2,73622 QAR
250 DZD6,84055 QAR
500 DZD13,68110 QAR
1000 DZD27,36220 QAR
2000 DZD54,72440 QAR
5000 DZD136,81100 QAR
10000 DZD273,62200 QAR