500 Katar riyalinden Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile QAR → COP çevirin

1,000QR QAR = 1.206$ COP

18:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → COP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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COP
1 QAR → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1.233,58001.233,5800
Düşük1.168,80001.099,6100
Ortalama1.200,00931.162,7493
Değişim2.88%9.67%
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1 QAR → COP istatistikleri

QAR → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1.233,5800, en düşük 1.168,8000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1.200,0093 oldu. QAR → COP kurundaki değişiklik 2.88 değerindeydi.

QAR → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1.233,5800, en düşük 1.099,6100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1.162,7493 oldu. QAR → COP kurundaki değişiklik 9.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - COP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4121,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,380,018
1 CAD0,71460,2411198,3590,5630,6741.227,681,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Kolombiya Pesosu
1 QAR1.205,92000 COP
5 QAR6.029,60000 COP
10 QAR12.059,20000 COP
20 QAR24.118,40000 COP
50 QAR60.296,00000 COP
100 QAR120.592,00000 COP
250 QAR301.480,00000 COP
500 QAR602.960,00000 COP
1000 QAR1.205.920,00000 COP
2000 QAR2.411.840,00000 COP
5000 QAR6.029.600,00000 COP
10000 QAR12.059.200,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Katar Riyali
1 COP0,00083 QAR
5 COP0,00415 QAR
10 COP0,00829 QAR
20 COP0,01658 QAR
50 COP0,04146 QAR
100 COP0,08292 QAR
250 COP0,20731 QAR
500 COP0,41462 QAR
1000 COP0,82924 QAR
2000 COP1,65849 QAR
5000 COP4,14622 QAR
10000 COP8,29244 QAR