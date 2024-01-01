50 Katar riyalinden İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile QAR → CHF çevirin

1,000QR QAR = 0,2424SFr. CHF

18:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

QAR → CHF çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

CHF
1 QAR → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,24420,2442
Düşük0,23660,2306
Ortalama0,23930,2353
Değişim2.22%3.58%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 QAR → CHF istatistikleri

QAR → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2442, en düşük 0,2366 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2393 oldu. QAR → CHF kurundaki değişiklik 2.22 değerindeydi.

QAR → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2442, en düşük 0,2306 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2353 oldu. QAR → CHF kurundaki değişiklik 3.58 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - CHF tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4061,401277,950,7890,9441.720,281,538
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3810,018
1 CAD0,71460,2361198,3590,5630,6741.227,681,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / İsviçre Frangı
1 QAR0,24241 CHF
5 QAR1,21205 CHF
10 QAR2,42411 CHF
20 QAR4,84822 CHF
50 QAR12,12055 CHF
100 QAR24,24110 CHF
250 QAR60,60275 CHF
500 QAR121,20550 CHF
1000 QAR242,41100 CHF
2000 QAR484,82200 CHF
5000 QAR1.212,05500 CHF
10000 QAR2.424,11000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Katar Riyali
1 CHF4,12523 QAR
5 CHF20,62615 QAR
10 CHF41,25230 QAR
20 CHF82,50460 QAR
50 CHF206,26150 QAR
100 CHF412,52300 QAR
250 CHF1.031,30750 QAR
500 CHF2.062,61500 QAR
1000 CHF4.125,23000 QAR
2000 CHF8.250,46000 QAR
5000 CHF20.626,15000 QAR
10000 CHF41.252,30000 QAR