5 Katar riyalinden Kanada dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → CAD çevirin

1,000QR QAR = 0,3843C$ CAD

18:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

QAR → CAD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

CAD
1 QAR → CADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,38640,3864
Düşük0,37850,3681
Ortalama0,38170,3756
Değişim1.52%2.93%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 QAR → CAD istatistikleri

QAR → CAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3864, en düşük 0,3785 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3817 oldu. QAR → CAD kurundaki değişiklik 1.52 değerindeydi.

QAR → CAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3864, en düşük 0,3681 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3756 oldu. QAR → CAD kurundaki değişiklik 2.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - CAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4061,401277,950,7890,9441.720,281,538
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3810,018
1 CAD0,71460,2321198,3440,5630,6741.227,591,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Katar riyalinden Kanada dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → CAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Kanada Doları
1 QAR0,38430 CAD
5 QAR1,92150 CAD
10 QAR3,84300 CAD
20 QAR7,68600 CAD
50 QAR19,21500 CAD
100 QAR38,43000 CAD
250 QAR96,07500 CAD
500 QAR192,15000 CAD
1000 QAR384,30000 CAD
2000 QAR768,60000 CAD
5000 QAR1.921,50000 CAD
10000 QAR3.843,00000 CAD
Çevrim kurları Kanada Doları / Katar Riyali
1 CAD2,60213 QAR
5 CAD13,01065 QAR
10 CAD26,02130 QAR
20 CAD52,04260 QAR
50 CAD130,10650 QAR
100 CAD260,21300 QAR
250 CAD650,53250 QAR
500 CAD1.301,06500 QAR
1000 CAD2.602,13000 QAR
2000 CAD5.204,26000 QAR
5000 CAD13.010,65000 QAR
10000 CAD26.021,30000 QAR