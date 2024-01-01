50 Katar riyalinden Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile QAR → AUD çevirin

1,000QR QAR = 0,4217A$ AUD

18:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → AUD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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AUD
1 QAR → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,42490,4249
Düşük0,40850,3965
Ortalama0,41660,4091
Değişim3.11%3.79%
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1 QAR → AUD istatistikleri

QAR → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4249, en düşük 0,4085 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4166 oldu. QAR → AUD kurundaki değişiklik 3.11 değerindeydi.

QAR → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4249, en düşük 0,3965 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4091 oldu. QAR → AUD kurundaki değişiklik 3.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - AUD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4131,402277,950,790,9451.720,281,538
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71360,2241198,3020,5630,6741.227,321,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

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QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Avustralya Doları
1 QAR0,42171 AUD
5 QAR2,10853 AUD
10 QAR4,21706 AUD
20 QAR8,43412 AUD
50 QAR21,08530 AUD
100 QAR42,17060 AUD
250 QAR105,42650 AUD
500 QAR210,85300 AUD
1000 QAR421,70600 AUD
2000 QAR843,41200 AUD
5000 QAR2.108,53000 AUD
10000 QAR4.217,06000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Katar Riyali
1 AUD2,37132 QAR
5 AUD11,85660 QAR
10 AUD23,71320 QAR
20 AUD47,42640 QAR
50 AUD118,56600 QAR
100 AUD237,13200 QAR
250 AUD592,83000 QAR
500 AUD1.185,66000 QAR
1000 AUD2.371,32000 QAR
2000 AUD4.742,64000 QAR
5000 AUD11.856,60000 QAR
10000 AUD23.713,20000 QAR