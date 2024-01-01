20 Katar riyalinden Arnavutluk lekine

Reel döviz kuru ile QAR → ALL çevirin

1,000QR QAR = 25,40Lek ALL

18:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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QAR → ALL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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ALL
1 QAR → ALLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek25,563625,5636
Düşük24,659824,2651
Ortalama25,074924,7753
Değişim1.86%3.32%
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1 QAR → ALL istatistikleri

QAR → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 25,5636, en düşük 24,6598 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 25,0749 oldu. QAR → ALL kurundaki değişiklik 1.86 değerindeydi.

QAR → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 25,5636, en düşük 24,2651 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 24,7753 oldu. QAR → ALL kurundaki değişiklik 3.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiQAR - ALL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1 USD184,4161,401277,950,7890,9441.720,281,537
1 INR0,01210,0173,2930,0090,01120,3790,018
1 CAD0,71460,2351198,330,5630,6741.227,51,097
1 PKR0,0040,3040,00510,0030,0036,1890,006

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Katar riyalinden Arnavutluk lekine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak QAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ALL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut QAR → ALL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Katar riyali için en iyi döviz çiftleri

QAR → USD

QAR → INR

QAR → CAD

QAR → PKR

QAR → GBP

QAR → EUR

QAR → NGN

QAR → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Katar Riyali / Arnavutluk Leki
1 QAR25,39860 ALL
5 QAR126,99300 ALL
10 QAR253,98600 ALL
20 QAR507,97200 ALL
50 QAR1.269,93000 ALL
100 QAR2.539,86000 ALL
250 QAR6.349,65000 ALL
500 QAR12.699,30000 ALL
1000 QAR25.398,60000 ALL
2000 QAR50.797,20000 ALL
5000 QAR126.993,00000 ALL
10000 QAR253.986,00000 ALL
Çevrim kurları Arnavutluk Leki / Katar Riyali
1 ALL0,03937 QAR
5 ALL0,19686 QAR
10 ALL0,39372 QAR
20 ALL0,78745 QAR
50 ALL1,96862 QAR
100 ALL3,93723 QAR
250 ALL9,84307 QAR
500 ALL19,68615 QAR
1000 ALL39,37230 QAR
2000 ALL78,74460 QAR
5000 ALL196,86150 QAR
10000 ALL393,72300 QAR