1 QAR → ALL istatistikleri

QAR → ALL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 25,5636, en düşük 24,6598 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 25,0749 oldu. QAR → ALL kurundaki değişiklik 1.86 değerindeydi.



QAR → ALL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 25,5636, en düşük 24,2651 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 24,7753 oldu. QAR → ALL kurundaki değişiklik 3.32 değerindeydi.