10 bin Paraguay guaranisinden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile PYG → UGX çevirin

1,000₲ PYG = 0,4690Ush UGX

17:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → UGX çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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UGX
1 PYG → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,47170,4909
Düşük0,45880,4588
Ortalama0,46600,4735
Değişim1.34%-4.46%
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1 PYG → UGX istatistikleri

PYG → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4717, en düşük 0,4588 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4660 oldu. PYG → UGX kurundaki değişiklik 1.34 değerindeydi.

PYG → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4909, en düşük 0,4588 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4735 oldu. PYG → UGX kurundaki değişiklik -4.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - UGX tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53784,4130,94458,6871,3391,4010,789
1 AUD0,65154,9060,61438,1730,8710,9120,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,62889,398162,1521,4181,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Uganda Şilini
1 PYG0,46903 UGX
5 PYG2,34517 UGX
10 PYG4,69034 UGX
20 PYG9,38068 UGX
50 PYG23,45170 UGX
100 PYG46,90340 UGX
250 PYG117,25850 UGX
500 PYG234,51700 UGX
1000 PYG469,03400 UGX
2000 PYG938,06800 UGX
5000 PYG2.345,17000 UGX
10000 PYG4.690,34000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Paraguay Guaranisi
1 UGX2,13204 PYG
5 UGX10,66020 PYG
10 UGX21,32040 PYG
20 UGX42,64080 PYG
50 UGX106,60200 PYG
100 UGX213,20400 PYG
250 UGX533,01000 PYG
500 UGX1.066,02000 PYG
1000 UGX2.132,04000 PYG
2000 UGX4.264,08000 PYG
5000 UGX10.660,20000 PYG
10000 UGX21.320,40000 PYG