2.000 Paraguay guaranisinden Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile PYG → TWD çevirin

1,000₲ PYG = 0,004158NT$ TWD

17:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → TWD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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TWD
1 PYG → TWDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00420,0042
Düşük0,00400,0040
Ortalama0,00410,0041
Değişim2.77%-1.33%
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1 PYG → TWD istatistikleri

PYG → TWD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0042, en düşük 0,0040 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0041 oldu. PYG → TWD kurundaki değişiklik 2.77 değerindeydi.

PYG → TWD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0042, en düşük 0,0040 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0041 oldu. PYG → TWD kurundaki değişiklik -1.33 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - TWD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53884,4170,94458,6961,341,4020,79
1 AUD0,65154,8840,61438,1610,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,62989,393162,1561,4191,4840,836

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Paraguay guaranisinden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Yeni Tayvan Doları
1 PYG0,00416 TWD
5 PYG0,02079 TWD
10 PYG0,04158 TWD
20 PYG0,08316 TWD
50 PYG0,20789 TWD
100 PYG0,41578 TWD
250 PYG1,03945 TWD
500 PYG2,07889 TWD
1000 PYG4,15779 TWD
2000 PYG8,31558 TWD
5000 PYG20,78895 TWD
10000 PYG41,57790 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Paraguay Guaranisi
1 TWD240,51200 PYG
5 TWD1.202,56000 PYG
10 TWD2.405,12000 PYG
20 TWD4.810,24000 PYG
50 TWD12.025,60000 PYG
100 TWD24.051,20000 PYG
250 TWD60.128,00000 PYG
500 TWD120.256,00000 PYG
1000 TWD240.512,00000 PYG
2000 TWD481.024,00000 PYG
5000 TWD1.202.560,00000 PYG
10000 TWD2.405.120,00000 PYG