20 Paraguay guaranisinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile PYG → SGD çevirin

1,000₲ PYG = 0,0001712S$ SGD

17:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → SGD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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SGD
1 PYG → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00020,0002
Düşük0,00020,0002
Ortalama0,00020,0002
Değişim3.53%-0.48%
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1 PYG → SGD istatistikleri

PYG → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. PYG → SGD kurundaki değişiklik 3.53 değerindeydi.

PYG → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. PYG → SGD kurundaki değişiklik -0.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - SGD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,53984,4020,94558,71,341,4020,79
1 AUD0,65154,8410,61438,140,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0591,62989,353162,1421,4191,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Singapur Doları
1 PYG0,00017 SGD
5 PYG0,00086 SGD
10 PYG0,00171 SGD
20 PYG0,00342 SGD
50 PYG0,00856 SGD
100 PYG0,01712 SGD
250 PYG0,04280 SGD
500 PYG0,08561 SGD
1000 PYG0,17121 SGD
2000 PYG0,34243 SGD
5000 PYG0,85607 SGD
10000 PYG1,71214 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Paraguay Guaranisi
1 SGD5.840,63000 PYG
5 SGD29.203,15000 PYG
10 SGD58.406,30000 PYG
20 SGD116.812,60000 PYG
50 SGD292.031,50000 PYG
100 SGD584.063,00000 PYG
250 SGD1.460.157,50000 PYG
500 SGD2.920.315,00000 PYG
1000 SGD5.840.630,00000 PYG
2000 SGD11.681.260,00000 PYG
5000 SGD29.203.150,00000 PYG
10000 SGD58.406.300,00000 PYG