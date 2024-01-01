5.000 Paraguay guaranisinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile PYG → MYR çevirin

1,000₲ PYG = 0,0005724RM MYR

17:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → MYR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MYR
1 PYG → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00060,0006
Düşük0,00050,0005
Ortalama0,00060,0006
Değişim5.33%-0.61%
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1 PYG → MYR istatistikleri

PYG → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0006 oldu. PYG → MYR kurundaki değişiklik 5.33 değerindeydi.

PYG → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0006 oldu. PYG → MYR kurundaki değişiklik -0.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - MYR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4060,94558,6991,3411,4030,79
1 AUD0,649154,7960,61438,1070,870,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0581,6389,314162,1121,4191,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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PYG → EUR

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PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Malezya Ringiti
1 PYG0,00057 MYR
5 PYG0,00286 MYR
10 PYG0,00572 MYR
20 PYG0,01145 MYR
50 PYG0,02862 MYR
100 PYG0,05724 MYR
250 PYG0,14311 MYR
500 PYG0,28622 MYR
1000 PYG0,57244 MYR
2000 PYG1,14488 MYR
5000 PYG2,86220 MYR
10000 PYG5,72440 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Paraguay Guaranisi
1 MYR1.746,91000 PYG
5 MYR8.734,55000 PYG
10 MYR17.469,10000 PYG
20 MYR34.938,20000 PYG
50 MYR87.345,50000 PYG
100 MYR174.691,00000 PYG
250 MYR436.727,50000 PYG
500 MYR873.455,00000 PYG
1000 MYR1.746.910,00000 PYG
2000 MYR3.493.820,00000 PYG
5000 MYR8.734.550,00000 PYG
10000 MYR17.469.100,00000 PYG