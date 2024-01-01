100 Paraguay guaranisinden Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile PYG → IDR çevirin

1,000₲ PYG = 2,025Rp IDR

16:45 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → IDR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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IDR
1 PYG → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,03352,0543
Düşük1,95011,9350
Ortalama1,99571,9903
Değişim3.76%-0.50%
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1 PYG → IDR istatistikleri

PYG → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,0335, en düşük 1,9501 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,9957 oldu. PYG → IDR kurundaki değişiklik 3.76 değerindeydi.

PYG → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,0543, en düşük 1,9350 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,9903 oldu. PYG → IDR kurundaki değişiklik -0.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - IDR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,54184,4080,94658,7061,3411,4040,791
1 AUD0,649154,7850,61438,1030,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6960,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62989,232162,0611,4181,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Endonezya Rupisi
1 PYG2,02526 IDR
5 PYG10,12630 IDR
10 PYG20,25260 IDR
20 PYG40,50520 IDR
50 PYG101,26300 IDR
100 PYG202,52600 IDR
250 PYG506,31500 IDR
500 PYG1.012,63000 IDR
1000 PYG2.025,26000 IDR
2000 PYG4.050,52000 IDR
5000 PYG10.126,30000 IDR
10000 PYG20.252,60000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Paraguay Guaranisi
1 IDR0,49376 PYG
5 IDR2,46882 PYG
10 IDR4,93763 PYG
20 IDR9,87526 PYG
50 IDR24,68815 PYG
100 IDR49,37630 PYG
250 IDR123,44075 PYG
500 IDR246,88150 PYG
1000 IDR493,76300 PYG
2000 IDR987,52600 PYG
5000 IDR2.468,81500 PYG
10000 IDR4.937,63000 PYG