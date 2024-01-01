1 Paraguay guaranisinden Gana sedisine

Reel döviz kuru ile PYG → GHS çevirin

1,000₲ PYG = 0,002015GH¢ GHS

16:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → GHS çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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GHS
1 PYG → GHSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00210,0021
Düşük0,00200,0020
Ortalama0,00210,0020
Değişim-0.08%-1.44%
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1 PYG → GHS istatistikleri

PYG → GHS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0021, en düşük 0,0020 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0021 oldu. PYG → GHS kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

PYG → GHS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0021, en düşük 0,0020 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0020 oldu. PYG → GHS kurundaki değişiklik -1.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - GHS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,5484,4040,94658,7071,3411,4040,79
1 AUD0,649154,7910,61438,110,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6960,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62989,228162,0621,4181,4840,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Gana Sedisi
1 PYG0,00202 GHS
5 PYG0,01008 GHS
10 PYG0,02015 GHS
20 PYG0,04030 GHS
50 PYG0,10076 GHS
100 PYG0,20152 GHS
250 PYG0,50380 GHS
500 PYG1,00760 GHS
1000 PYG2,01519 GHS
2000 PYG4,03038 GHS
5000 PYG10,07595 GHS
10000 PYG20,15190 GHS
Çevrim kurları Gana Sedisi / Paraguay Guaranisi
1 GHS496,23000 PYG
5 GHS2.481,15000 PYG
10 GHS4.962,30000 PYG
20 GHS9.924,60000 PYG
50 GHS24.811,50000 PYG
100 GHS49.623,00000 PYG
250 GHS124.057,50000 PYG
500 GHS248.115,00000 PYG
1000 GHS496.230,00000 PYG
2000 GHS992.460,00000 PYG
5000 GHS2.481.150,00000 PYG
10000 GHS4.962.300,00000 PYG