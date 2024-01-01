Paraguay guaranisinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile PYG → EGP çevirin

1.000 pyg
4,24 egp

1.00000 PYG = 0.00424 EGP

18:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11.5362283.02210.9292555.96061.346351.348750.794565
1 AUD0.65095154.04320.60488836.42760.8764070.8779690.517222
1 INR0.0120450.018503710.01119270.6740450.01621680.01624570.00957053
1 EUR1.076151.653289.3442160.2221.448871.451460.85508

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Paraguay guaranisinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

PYG → AUD

PYG → INR

PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Mısır Lirası
1 PYG0.00424 EGP
5 PYG0.02118 EGP
10 PYG0.04236 EGP
20 PYG0.08472 EGP
50 PYG0.21181 EGP
100 PYG0.42362 EGP
250 PYG1.05904 EGP
500 PYG2.11809 EGP
1000 PYG4.23617 EGP
2000 PYG8.47234 EGP
5000 PYG21.18085 EGP
10000 PYG42.36170 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Paraguay Guaranisi
1 EGP236.06200 PYG
5 EGP1180.31000 PYG
10 EGP2360.62000 PYG
20 EGP4721.24000 PYG
50 EGP11803.10000 PYG
100 EGP23606.20000 PYG
250 EGP59015.50000 PYG
500 EGP118031.00000 PYG
1000 EGP236062.00000 PYG
2000 EGP472124.00000 PYG
5000 EGP1180310.00000 PYG
10000 EGP2360620.00000 PYG