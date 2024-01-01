5 Paraguay guaranisinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile PYG → AMD çevirin

1,000₲ PYG = 0,04968֏ AMD

16:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PYG → AMD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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AMD
1 PYG → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04980,0512
Düşük0,04830,0483
Ortalama0,04920,0497
Değişim1.64%-2.78%
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1 PYG → AMD istatistikleri

PYG → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0498, en düşük 0,0483 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0492 oldu. PYG → AMD kurundaki değişiklik 1.64 değerindeydi.

PYG → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0512, en düşük 0,0483 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0497 oldu. PYG → AMD kurundaki değişiklik -2.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPYG - AMD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDINREURPHPSGDCADGBP
1 USD11,54184,4110,94658,6851,3421,4050,791
1 AUD0,649154,770,61438,0770,8710,9110,513
1 INR0,0120,01810,0110,6950,0160,0170,009
1 EUR1,0571,62989,214162,0241,4181,4850,836

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Paraguay guaranisinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PYG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PYG → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Paraguay guaranisi için en iyi döviz çiftleri

PYG → USD

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PYG → EUR

PYG → PHP

PYG → SGD

PYG → CAD

PYG → GBP

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Çevrim kurları Paraguay Guaranisi / Ermeni Dramı
1 PYG0,04968 AMD
5 PYG0,24840 AMD
10 PYG0,49679 AMD
20 PYG0,99359 AMD
50 PYG2,48397 AMD
100 PYG4,96794 AMD
250 PYG12,41985 AMD
500 PYG24,83970 AMD
1000 PYG49,67940 AMD
2000 PYG99,35880 AMD
5000 PYG248,39700 AMD
10000 PYG496,79400 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Paraguay Guaranisi
1 AMD20,12910 PYG
5 AMD100,64550 PYG
10 AMD201,29100 PYG
20 AMD402,58200 PYG
50 AMD1.006,45500 PYG
100 AMD2.012,91000 PYG
250 AMD5.032,27500 PYG
500 AMD10.064,55000 PYG
1000 AMD20.129,10000 PYG
2000 AMD40.258,20000 PYG
5000 AMD100.645,50000 PYG
10000 AMD201.291,00000 PYG