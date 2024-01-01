20 Polonya zlotisinden Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile PLN → TMT çevirin

1,000zł PLN = 0,8560T TMT

15:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

PLN → TMT çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

TMT
1 PLN → TMTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,88360,9206
Düşük0,85190,8519
Ortalama0,86800,8919
Değişim-3.11%-6.01%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 PLN → TMT istatistikleri

PLN → TMT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8836, en düşük 0,8519 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,8680 oldu. PLN → TMT kurundaki değişiklik -3.11 değerindeydi.

PLN → TMT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9206, en düşük 0,8519 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8919 oldu. PLN → TMT kurundaki değişiklik -6.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - TMT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4080,8861.395,4211,06723,956
1 EUR1,05610,83789,1510,9361.473,8411,68925,302
1 GBP1,2621,1951106,5521,1191.761,5113,9730,239
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5320,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Türkmenistan Manatı
1 PLN0,85603 TMT
5 PLN4,28014 TMT
10 PLN8,56028 TMT
20 PLN17,12056 TMT
50 PLN42,80140 TMT
100 PLN85,60280 TMT
250 PLN214,00700 TMT
500 PLN428,01400 TMT
1000 PLN856,02800 TMT
2000 PLN1.712,05600 TMT
5000 PLN4.280,14000 TMT
10000 PLN8.560,28000 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Polonya Zlotisi
1 TMT1,16819 PLN
5 TMT5,84095 PLN
10 TMT11,68190 PLN
20 TMT23,36380 PLN
50 TMT58,40950 PLN
100 TMT116,81900 PLN
250 TMT292,04750 PLN
500 TMT584,09500 PLN
1000 TMT1.168,19000 PLN
2000 TMT2.336,38000 PLN
5000 TMT5.840,95000 PLN
10000 TMT11.681,90000 PLN