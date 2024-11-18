5 Polonya zlotisinden Tayland bahtına

Reel döviz kuru ile PLN → THB çevirin

1,000zł PLN = 8,494฿ THB

15:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → THB çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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THB
1 PLN → THBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,52108,9529
Düşük8,35628,3451
Ortalama8,43858,5655
Değişim1.59%-4.44%
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1 PLN → THB istatistikleri

PLN → THB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,5210, en düşük 8,3562 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,4385 oldu. PLN → THB kurundaki değişiklik 1.59 değerindeydi.

PLN → THB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,9529, en düşük 8,3451 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,5655 oldu. PLN → THB kurundaki değişiklik -4.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - THB tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,410,8861.394,9611,06923,961
1 EUR1,05610,83789,1580,9361.473,4311,69225,309
1 GBP1,2621,1951106,5471,1191.760,7913,97230,245
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5260,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Tayland bahtına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak THB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → THB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Tayland Bahtı
1 PLN8,49412 THB
5 PLN42,47060 THB
10 PLN84,94120 THB
20 PLN169,88240 THB
50 PLN424,70600 THB
100 PLN849,41200 THB
250 PLN2.123,53000 THB
500 PLN4.247,06000 THB
1000 PLN8.494,12000 THB
2000 PLN16.988,24000 THB
5000 PLN42.470,60000 THB
10000 PLN84.941,20000 THB
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Polonya Zlotisi
1 THB0,11773 PLN
5 THB0,58864 PLN
10 THB1,17728 PLN
20 THB2,35456 PLN
50 THB5,88640 PLN
100 THB11,77280 PLN
250 THB29,43200 PLN
500 THB58,86400 PLN
1000 THB117,72800 PLN
2000 THB235,45600 PLN
5000 THB588,64000 PLN
10000 THB1.177,28000 PLN