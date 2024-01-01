5.000 Polonya zlotisinden Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile PLN → SZL çevirin

1,000zł PLN = 4,416L SZL

15:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → SZL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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SZL
1 PLN → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,45264,6746
Düşük4,33144,3314
Ortalama4,39764,4975
Değişim-0.62%-4.69%
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1 PLN → SZL istatistikleri

PLN → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,4526, en düşük 4,3314 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,3976 oldu. PLN → SZL kurundaki değişiklik -0.62 değerindeydi.

PLN → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,6746, en düşük 4,3314 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,4975 oldu. PLN → SZL kurundaki değişiklik -4.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - SZL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4110,8861.394,5111,06523,954
1 EUR1,05610,83789,1670,9361.473,0911,68825,304
1 GBP1,2631,1951106,5731,1191.760,6413,9730,243
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5210,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Svaziland Lilangenisi
1 PLN4,41561 SZL
5 PLN22,07805 SZL
10 PLN44,15610 SZL
20 PLN88,31220 SZL
50 PLN220,78050 SZL
100 PLN441,56100 SZL
250 PLN1.103,90250 SZL
500 PLN2.207,80500 SZL
1000 PLN4.415,61000 SZL
2000 PLN8.831,22000 SZL
5000 PLN22.078,05000 SZL
10000 PLN44.156,10000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Polonya Zlotisi
1 SZL0,22647 PLN
5 SZL1,13235 PLN
10 SZL2,26469 PLN
20 SZL4,52938 PLN
50 SZL11,32345 PLN
100 SZL22,64690 PLN
250 SZL56,61725 PLN
500 SZL113,23450 PLN
1000 SZL226,46900 PLN
2000 SZL452,93800 PLN
5000 SZL1.132,34500 PLN
10000 SZL2.264,69000 PLN