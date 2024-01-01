1 Polonya zlotisinden Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile PLN → PEN çevirin

1,000zł PLN = 0,9289S/. PEN

14:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → PEN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PEN
1 PLN → PENSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,94820,9907
Düşük0,92430,9243
Ortalama0,93600,9587
Değişim-2.04%-4.76%
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1 PLN → PEN istatistikleri

PLN → PEN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9482, en düşük 0,9243 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9360 oldu. PLN → PEN kurundaki değişiklik -2.04 değerindeydi.

PLN → PEN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9907, en düşük 0,9243 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9587 oldu. PLN → PEN kurundaki değişiklik -4.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - PEN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4080,8861.393,7811,06723,916
1 EUR1,05710,83789,2110,9361.473,0911,69725,278
1 GBP1,2631,1951106,621,1191.760,5513,9830,211
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5120,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Peru Nuevo Solü
1 PLN0,92893 PEN
5 PLN4,64467 PEN
10 PLN9,28933 PEN
20 PLN18,57866 PEN
50 PLN46,44665 PEN
100 PLN92,89330 PEN
250 PLN232,23325 PEN
500 PLN464,46650 PEN
1000 PLN928,93300 PEN
2000 PLN1.857,86600 PEN
5000 PLN4.644,66500 PEN
10000 PLN9.289,33000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Polonya Zlotisi
1 PEN1,07650 PLN
5 PEN5,38250 PLN
10 PEN10,76500 PLN
20 PEN21,53000 PLN
50 PEN53,82500 PLN
100 PEN107,65000 PLN
250 PEN269,12500 PLN
500 PEN538,25000 PLN
1000 PEN1.076,50000 PLN
2000 PEN2.153,00000 PLN
5000 PEN5.382,50000 PLN
10000 PEN10.765,00000 PLN