5.000 Polonya zlotisinden Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile PLN → MZN çevirin

1,000zł PLN = 15,64MT MZN

14:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → MZN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MZN
1 PLN → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek16,091116,7938
Düşük15,486215,4862
Ortalama15,815016,2621
Değişim-2.74%-5.80%
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1 PLN → MZN istatistikleri

PLN → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 16,0911, en düşük 15,4862 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,8150 oldu. PLN → MZN kurundaki değişiklik -2.74 değerindeydi.

PLN → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 16,7938, en düşük 15,4862 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 16,2621 oldu. PLN → MZN kurundaki değişiklik -5.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - MZN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79184,4080,8861.394,7211,05923,904
1 EUR1,05710,83789,240,9361.474,5711,69225,272
1 GBP1,2641,1951106,6531,1191.762,313,97330,203
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5240,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Mozambik Metikali
1 PLN15,64070 MZN
5 PLN78,20350 MZN
10 PLN156,40700 MZN
20 PLN312,81400 MZN
50 PLN782,03500 MZN
100 PLN1.564,07000 MZN
250 PLN3.910,17500 MZN
500 PLN7.820,35000 MZN
1000 PLN15.640,70000 MZN
2000 PLN31.281,40000 MZN
5000 PLN78.203,50000 MZN
10000 PLN156.407,00000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Polonya Zlotisi
1 MZN0,06394 PLN
5 MZN0,31968 PLN
10 MZN0,63936 PLN
20 MZN1,27871 PLN
50 MZN3,19678 PLN
100 MZN6,39357 PLN
250 MZN15,98393 PLN
500 MZN31,96785 PLN
1000 MZN63,93570 PLN
2000 MZN127,87140 PLN
5000 MZN319,67850 PLN
10000 MZN639,35700 PLN