5.000 Polonya zlotisinden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile PLN → MVR çevirin

1,000zł PLN = 3,726MVR MVR

14:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → MVR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MVR
1 PLN → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,88884,0532
Düşük3,70623,7062
Ortalama3,80633,9067
Değişim-4.18%-7.14%
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1 PLN → MVR istatistikleri

PLN → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,8888, en düşük 3,7062 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,8063 oldu. PLN → MVR kurundaki değişiklik -4.18 değerindeydi.

PLN → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,0532, en düşük 3,7062 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,9067 oldu. PLN → MVR kurundaki değişiklik -7.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - MVR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9460,79284,4120,8861.394,8611,07323,919
1 EUR1,05710,83789,190,9361.473,8111,725,272
1 GBP1,2631,1951106,5831,1181.761,2213,98130,2
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5240,1310,283

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Maldivler Rufiyaası
1 PLN3,72561 MVR
5 PLN18,62805 MVR
10 PLN37,25610 MVR
20 PLN74,51220 MVR
50 PLN186,28050 MVR
100 PLN372,56100 MVR
250 PLN931,40250 MVR
500 PLN1.862,80500 MVR
1000 PLN3.725,61000 MVR
2000 PLN7.451,22000 MVR
5000 PLN18.628,05000 MVR
10000 PLN37.256,10000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Polonya Zlotisi
1 MVR0,26841 PLN
5 MVR1,34206 PLN
10 MVR2,68412 PLN
20 MVR5,36824 PLN
50 MVR13,42060 PLN
100 MVR26,84120 PLN
250 MVR67,10300 PLN
500 MVR134,20600 PLN
1000 MVR268,41200 PLN
2000 MVR536,82400 PLN
5000 MVR1.342,06000 PLN
10000 MVR2.684,12000 PLN