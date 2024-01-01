bin Polonya zlotisinden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile PLN → KZT çevirin

1,000zł PLN = 121,9₸ KZT

14:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → KZT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KZT
1 PLN → KZTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek123,0150127,0340
Düşük119,9050119,9050
Ortalama121,4917123,4617
Değişim0.08%-1.51%
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1 PLN → KZT istatistikleri

PLN → KZT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 123,0150, en düşük 119,9050 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 121,4917 oldu. PLN → KZT kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

PLN → KZT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 127,0340, en düşük 119,9050 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 123,4617 oldu. PLN → KZT kurundaki değişiklik -1.51 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - KZT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4220,8861.394,5711,08923,943
1 EUR1,05610,83789,1740,9361.473,0811,71325,291
1 GBP1,2621,1951106,5691,1191.760,4413,99730,224
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5190,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Kazakistan Tengesi
1 PLN121,93800 KZT
5 PLN609,69000 KZT
10 PLN1.219,38000 KZT
20 PLN2.438,76000 KZT
50 PLN6.096,90000 KZT
100 PLN12.193,80000 KZT
250 PLN30.484,50000 KZT
500 PLN60.969,00000 KZT
1000 PLN121.938,00000 KZT
2000 PLN243.876,00000 KZT
5000 PLN609.690,00000 KZT
10000 PLN1.219.380,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Polonya Zlotisi
1 KZT0,00820 PLN
5 KZT0,04100 PLN
10 KZT0,08201 PLN
20 KZT0,16402 PLN
50 KZT0,41004 PLN
100 KZT0,82009 PLN
250 KZT2,05022 PLN
500 KZT4,10045 PLN
1000 KZT8,20089 PLN
2000 KZT16,40178 PLN
5000 KZT41,00445 PLN
10000 KZT82,00890 PLN