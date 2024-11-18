bin Polonya zlotisinden Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile PLN → INR çevirin

1,000zł PLN = 20,57₹ INR

13:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → INR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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INR
1 PLN → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek21,222721,9967
Düşük20,549020,5490
Ortalama20,882421,4006
Değişim-3.03%-5.62%
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1 PLN → INR istatistikleri

PLN → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 21,2227, en düşük 20,5490 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 20,8824 oldu. PLN → INR kurundaki değişiklik -3.03 değerindeydi.

PLN → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 21,9967, en düşük 20,5490 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 21,4006 oldu. PLN → INR kurundaki değişiklik -5.62 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - INR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9480,79284,4230,8881.397,5611,11223,977
1 EUR1,05510,83589,0280,9361.473,811,71825,286
1 GBP1,2621,1971106,5621,1211.764,0714,02630,265
1 INR0,0120,0110,00910,01116,5540,1320,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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PLN → CZK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Hindistan Rupisi
1 PLN20,57130 INR
5 PLN102,85650 INR
10 PLN205,71300 INR
20 PLN411,42600 INR
50 PLN1.028,56500 INR
100 PLN2.057,13000 INR
250 PLN5.142,82500 INR
500 PLN10.285,65000 INR
1000 PLN20.571,30000 INR
2000 PLN41.142,60000 INR
5000 PLN102.856,50000 INR
10000 PLN205.713,00000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Polonya Zlotisi
1 INR0,04861 PLN
5 INR0,24306 PLN
10 INR0,48611 PLN
20 INR0,97223 PLN
50 INR2,43057 PLN
100 INR4,86114 PLN
250 INR12,15285 PLN
300 INR14,58342 PLN
500 INR24,30570 PLN
600 INR29,16684 PLN
1000 INR48,61140 PLN
2000 INR97,22280 PLN
5000 INR243,05700 PLN
10000 INR486,11400 PLN
25000 INR1.215,28500 PLN
50000 INR2.430,57000 PLN
100000 INR4.861,14000 PLN
1000000 INR48.611,40000 PLN
1000000000 INR48.611.400,00000 PLN