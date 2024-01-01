20 Polonya zlotisinden Guyana dolarına
Reel döviz kuru ile PLN → GYD çevirin
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PLN → GYD çevrim grafiği
1 PLN = 50,93790 GYD
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|1 PLN → GYD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|52,8149
|54,9594
|Düşük
|50,7460
|50,7460
|Ortalama
|51,8252
|53,2301
|Değişim
|-3.54%
|-6.38%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 PLN → GYD istatistikleri
PLN → GYD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 52,8149, en düşük 50,7460 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 51,8252 oldu. PLN → GYD kurundaki değişiklik -3.54 değerindeydi.
PLN → GYD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 54,9594, en düşük 50,7460 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 53,2301 oldu. PLN → GYD kurundaki değişiklik -6.38 değerindeydi.
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Polonya zlotisinden Guyana dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GYD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → GYD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Guyana Doları
|1 PLN
|50,93790 GYD
|5 PLN
|254,68950 GYD
|10 PLN
|509,37900 GYD
|20 PLN
|1.018,75800 GYD
|50 PLN
|2.546,89500 GYD
|100 PLN
|5.093,79000 GYD
|250 PLN
|12.734,47500 GYD
|500 PLN
|25.468,95000 GYD
|1000 PLN
|50.937,90000 GYD
|2000 PLN
|101.875,80000 GYD
|5000 PLN
|254.689,50000 GYD
|10000 PLN
|509.379,00000 GYD